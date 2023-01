Stiri pe aceeasi tema

- Grupul aeronautic european Airbus a inceput discutii exploratorii privind preluarea unei participatii minoritare in divizia de securitate cibernetica a grupului francez de servicii IT, a anuntat luni publicatia Les Echos, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul transmite Reuters.…

- Armata siriana a anunțat luni ca Israelul a efectuat o lovitura cu rachete asupra aeroportului internațional din Damasc și l-a scos din funcțiune, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Guvernul din Hong Kong va cere Comitetului permanent al Congresului national al poporului chinez sa decida daca avocatii straini pot pleda in cazuri de securitate nationala, a declarat luni liderul hong-konghez John Lee, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O explozie in apropierea unei stații de autobuz la intrarea in Ierusalim a ranit miercuri cel puțin șapte persoane, a anunțat serviciul de ambulanța din Israel, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Consiliul national de securitate (BBN) al Poloniei a anuntat miercuri ca se va intruni din nou in cursul zilei, cu incepere de la ora 11:00 GMT, in contextul ingrijorarilor ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in tari vecine dupa ce o racheta a cazut marti pe teritoriul polonez, omorand doua…

- Israelul pregateste constructia unui muzeu dedicat marelui fizician Albert Einstein (1879-1955), dupa ce Guvernul de la Tel Aviv a aprobat duminica proiectul in valoare de 18 milioane de dolari, transmite DPA, potrivit Agerpres.Muzeul va fi construit pe terenul Universitatii Ebraice din Ierusalim. Fii…

- Soldații israelieni au impușcat mortal un palestinian in Cisiordania, au declarat oficiali palestinieni din domeniul sanatații. Tot sambata, un palestinian a injunghiat un israelian in Ierusalim, a anunțat poliția, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Masurile de securitate din jurul printesei mostenitoare Amalia a Regatului Tarilor de Jos au fost recent sporite considerabil din cauza ingrijorarii ca aceasta ar putea fi victima unei tentative de rapire sau a unui atac, relateaza vineri Reuters si AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…