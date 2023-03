Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a gratiat peste 80.000 de detinuti, au relatat luni media de stat, citate de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Mai mulți parinți ingrijorați au protestat sambata in capitala Iranului, Teheran, și in alte orașe, din cauza unui val de presupuse otraviri care au afectat eleve din zeci de școli, potrivit agențiilor de presa iraniene și unor inregistrari video de pe rețelele de socializare, preluate de Reuters.…

- In cadrul unui comunicat al secretarului american al apararii, Lloyd Austin, Pentagonul afirma ca armata Statelor Unite a doborat cu succes un balon de supraveghere care zbura la altitudine mare, in largul coastei americane, informeaza CNN, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite si Israel au inceput marti cel mai mare exercitiu militar comun realizat vreodata, desfasurand peste 10 nave de razboi si in jur de 140 de avioane in estul Mediteranei, pe fondul tensiunilor in crestere legate de programul nuclear al Iranului, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii…

- Noul ministru israelian al Apararii, Yoav Gallant, a discutat, miercuri, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, semnalandu-i ca Guvernul Israelului este determinat sa opreasca eforturile Iranului de a se dota cu arme nucleare, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Curtea Suprema a Iranului a acceptat apelurile introduse de doi protestatari condamnati la moarte, a anuntat sambata aceasta instanta, evocand deficiente in anchetarea cazurilor lor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite a declarat duminica ca vecinii arabi ai Iranului din Golf vor acționa pentru a-și consolida securitatea in cazul in care Teheranul ar obține arme nucleare, transmite agenția Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vizita efectuata in Arabia Saudita de presedintele Chinei, Xi Jinping, este rezultatul politicii ineficiente a Administratiei de la Washington, afirma fostul secretar de Stat american Mike Pompeo, conform site-ului Axios.com, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…