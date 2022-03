Stiri pe aceeasi tema

- In perioadz 24 februarie, 8 martie au intrat in țara prin PTF Siret 93.287 persoane și 11.455 autovehicule. Dintre acestea 68.250 sunt cetateni ucraineni. Au ieșit din țara un numar de 12.515 persoane și 3.153 autovehicule. Dintre acestea 7.584 sunt cetateni ucraineni. The post Bilanț de la inceputul…

- Zilnic sosesc in Constanta refugiati din Ucraina. Copii speriati, mame ingrozite de ororile pe care le au vazut, batrani care nu credeau ca vor mai trai vreodata asemenea clipe. Cu totii au nevoie de ajutorul nostru. Iar constantenii au dat inca o data dovada de omenie si solidaritate fata de semenii…

- In cursul zilei de joi 3 martie a.c., s-a desfașurat o a doua intrunire care a adus impreuna autoritațile cu atribuții in gestinarea operațiunilor de ajutorare a celor care se refugiaza din calea conflictului din Ucraina și ONG- urile, traducatorii, transportatorii rutieri și voluntarii prezenți in…

- Ambasada Israeulului ii mulțumește public președintelui Consililiului Județean, Gheorghe Flutur, pentru ”ajutorul extraordinar” oferit marți seara cand a ajutat la trecerea din Ucraina in Romania prin Vama de la Siret a 130 de copii orfani evrei. ”Peste 100 de orfani evrei au trecut aseara granița la…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor care se refugiaza din calea conflictului armat in plina desfașurare in Ucraina, prin grija Instituției Prefectului – județul Suceava a fost tiparita (pentru nevoile locale) o prima tranșa de 2.000 de bucați pliante de informare, redactate in limba ucraineana, și…

- Prezent in aceasta seara in vama Siret, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca de la inceprea razboiului din Ucraina, in Romania au intrat nu mai puțin de 19.000 de refugiați din aceasta țara. Nicolae Ciuca a precizat ca dintre aceștia, 4.500 de persoane au trecut prin vama Siret, de unde au ajuns in…

- Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a facut un apel la solidaritate fața de persoanele refugiate din Ucraina dupa izbucnirea razboiului din aceasta țara. „Suntem implicați in sprijinul refugiaților care trec prin Vama Siret. In ultimele zile am fost martorii unor situații deosebit de grave care…

- Miercuri dimineața, in jurul orei 02.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in țara, un cetatean ucrainean, in varsta de 37 de ani, care conducea un autocar marca MAN, inmatriculat in Ucraina. In autocar se mai aflau, in calitate de pasageri, șapte cetațeni,…