- Guvernul a aprobat, vineri, o Hotarare privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat Giurgiu (Romania)-Ruse (Republica Bulgaria) II, in regim de bac. Aceasta intervine dupa ce Bulgaria a decis ca in luna iulie vor incepe lucrari de consolidare la podul care leaga cele doua…

- Cinci asteroizi cu marimi care variaza intre dimensiunea unei case și lungimea podului din San Francisco ajung la distanțe mici de Pamant incepand de marți, 25 iunie și pana vineri, 28...

- Guvernul a aprobat proiectul de hotarire cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei Naționale privind Schimbarile Climatice. Acesta reglementeaza atribuțiile, drepturile și modul de organizare a Comisiei, precum și atribuțiile Secretariatului Comisiei și ale Grupurilor de lucru sectoriale. Comisia…

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru aproximativ 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, dintre care 861 la Spitalul Universitar de Urgența București. ”Printr-un memorandum, Executivul a aprobat organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante…

- Anuntul adanceste o divizare in cadrul conducerii israeliene dupa mai bine de sapte luni de razboi, in care Israelul nu si-a indeplinit inca obiectivele declarate de a distruge Hamas si de a returna numerosii ostatici rapiti in timpul atacului din 7 octombrie.Gantz a expus un plan in sase puncte care…

- Netanyahu a spus ca Israelul este dispus sa intrerupa luptele in Fasia Gaza pentru a asigura eliberarea ostaticilor inca detinuti de Hamas, despre care se crede ca ar fi peste 130, relateaza Reuters, citat de Agerpres."Dar, in timp ce Israelul a dat dovada de disponibilitate, Hamas ramane inradacinat…

- Guvernul a aprobat in sedinta de marti metodologia privind acordarea pensiilor de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, ca urmare a modificarii, in 2023, a legislatiei specifice.

- ​Guvernul a aprobat continuarea modernizarii legaturii feroviare catre aeroportul Otopeni, proiectul de 1,5 miliarde lei cuprinzand și construirea a 6,9 km de cale ferata noua, dintre care 4 km vor fi prin tunel. Durata de execuție a investiției a fost stabilita la 36 de luni.