- Autoritatile israeliene au anuntat, vineri, ca au inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus: o pasagera repatriata in aceasta saptamana, dupa ce a fost in carantina pe nava de croaziera Diamond Princess, relateaza AFP.

- UPDATE, 20.02.2020 – Doi pacienti infectati cu noul coronavirus, o femeie si un barbat octogenari de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, au murit, au anuntat joi autoritatile si media, citate de AFP si Reuters. ”Barbatul este un locuitor din prefectura Kanagawa”,…

- Romanii aflati pe nava Diamond Princess se pregatesc sa se intoarca acasa. Dupa doua saptamani de carantina, 500 de pasageri urmeaza sa fie debarcati si adusi, ulterior, in tara. 88 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate astazi la bordul vasului.

- Romanul infectat cu coronavirus de pe vasul de croaziera Diamond Princess nu va fi adus in țara, ci va fi tratat la spitalul din Japonia in care a fost transportat dupa diagnosticare, a anuntat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a precizat ca romanul depistat…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Autoritatile din Romania sunt in alerta din cauza virusului din China. In afara masurilor speciale impuse in aeroporturi si spitale, reprezentantii serviciului de Ambulanta ofera sfaturi inclusiv pe retelele de socializare despre cum sa prevenim infectarea cu virusul mortal.

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News.