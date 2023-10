Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana si-a intensificat bombardamentele asupra Fasiei Gaza in ultimele 24 de ore, omorand in noaptea de sambata spre duminica alți doi membri de rang inalt ai Hamas, precum si alti militanti ai gruparii islamiste palestiniene.

- Israelul a confirmat ca 212 persoane sunt tinute ostatice in Fașia Gaza, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei, adaugand ca loviturile israeliene de noapte trecuta au ucis zeci de luptatori palestinieni, inclusiv pe seful adjunct al fortelor de rachete Hamas, transmite Reuters.

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- Armata israeliana i-a avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fasiei Gaza sa se refugieze spre sud, avand in vedere ca planuieste o incursiune terestra sau o ofensiva intensificata. In aceasta zona locuiesc aproximativ 1 milion de persoane. Hamas nu lasa civilii sa fuga? Fortele de Aparare ale…

- Hamas saluta “eforturile active ale Rusiei de a opri loviturile israeliene asupra Fașiei Gaza”. “Noi, cei din mișcarea Hamas, apreciem foarte mult poziția președintelui rus Vladimir Putin fața de agresiunea sionista in curs de desfașurare impotriva poporului nostru și respingerea blocadei din Gaza,…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Peste 423.000 de palestinieni au fost fortați sa-si paraseasca locuintele in Fasia Gaza, aflata sub asediu si bombardata de armata israeliana, potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Numarul persoanelor stramutate in acest teritoriu dens populat de 2,3 milioane de locuitori…

- Hamas a luat "ostatici și prizonieri de razboi", a declarat purtatorul de cuvant al forțelor de aparare israeliene, generalul de brigada Daniel Hagari."Exista ostatici și prizonieri de razboi pe care Hamas i-a luat. Exista, de asemenea, morți in randul soldaților FDI. Nu avem inca un numar exact…