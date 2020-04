Israelul comemorează, în plină epidemie, victimele Holocaustului Israelul comemoreaza marti, in plina epidemie provocata de noul coronavirus, cele 6 milioane de evrei ucisi in Holocaust, transmite dpa. De Ziua Amintirii Holocaustului, in toata tara sirenele au sunat vreme de doua minute, timp in care putinii trecatori aflati pe strada in pofida restrictiilor s-au oprit, iar soferii si-au tras pe dreapta masinile. Altii au pastrat un moment de reculegere din balcoanele locuintelor. Israelul se afla sub masuri stricte de izolare de peste o luna in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului. Cea mai mare parte a vietii publice a incetat, iar multe persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

