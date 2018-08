Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a atacat, vineri dupa-amiaza, o pozitie militara a miscarii Hamas, in nordul Fasiei Gaza, dupa un atac cu grenada, informeaza site-ul Ynetnews.com conform mediafax. Incidentul a avut loc in pofida armistitiului in vigoare intre Israel si miscarea fundamentalista Hamas.…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce rachete lansate din teritoriul palestinian Fasia Gaza, aflat sub controlul organizatiei fundamentaliste Hamas, au cazut miercuri dupa-amiaza in orasul israelian Sderot, afirma surse citate de Channel 10 si de Ynetnews.com.Militanti islamisti din…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile…

- Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni.…

- Parlamentul din Israel a adoptat luni noapte o lege care permite Ministerului Educatiei sa le interzica reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care ''actioneaza pentru a face rau soldatilor israelieni'' sa mai intre in scoli si sa vorbeasca cu elevii, relateaza agentiile dpa…

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.

- Peste 100 de obuze de mortiere au fost lansate in ultimele 24 de ore din Fasia Gaza catre zone rezidentiale din teritoriul israelian, unele dintre ele explodand intr-o gradinita, anunta un comunicat oficial.

- Armata israeliana a anuntat marti ca a lovit mai mult de 35 de tinte in sapte pozitii diferite in Fasia Gaza, in replica la tirurile de obuze de mortiere si de rachete lansate din enclava palestiniana, transmite AFP. 'Tocmai am intreprins un raid important care a lovit peste 30 de…