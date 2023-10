Stiri pe aceeasi tema

- Au fost invocate temeri ca turiștii israelieni vor fi ținta unor atacuri pe fondul razboiului Hamas-Israel. Pe langa Turcia, avertismentul israelienilor este valabil și pentru conaționalii aflați in Maroc.NSC spune ca ridica alerta pentru Turcia la nivelul 4 și face apel la toți israelienii aflați in…

- Armata israeliana a declarat ca se pregatește pentru o campanie extinsa in Fașia Gaza și "implementarea unei game largi de planuri ofensive care includ, printre altele, un atac amplu și coordonat din aer, pe mare și pe uscat."Cel mai probabil, in aceasta noapte, Israelul va declanșa operațiunea de…

- UPDATE Armata israeliana a anuntat sambata ca bombardamentele sale asupra Fasiei Gaza s-au soldat, printre altele, cu moartea a inca unui lider al Hamas. ”Un comandant al unitatii Nukhba (Elita, in limba araba) a Hamas, care a lansat atacul contra localitatilor israeliene din apropierea Fasiei Gaze…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Consiliul National de Securitate al Israelului i-a avertizat pe israelienii care locuiesc in strainatate sa fie in alerta, fiind posibile atacuri legate de razboiul actual cu Hamas, relateaza Times of Israel si The Guardian, citat de news.ro.Intr-un comunicat, Consiliul avertizeaza ca sarbatorile…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…