Israelul cere ca ajutorul pentru Gaza să ocolească Hamas Ministerul israelian al Apararii a declarat luni ca planurile de reconstrucție din Fâșia Gaza devastata de razboi vor trebui sa treaca printr-un &"mecanism&" internațional pentru a ocoli Hamasul palestinian aflat la guvernare în enclava pentru a ajunge direct la populație, potrivit AFP.



Armata israeliana acuza în mod regulat Hamas ca a deturnat ajutorul internațional catre enclava saracita sub blocada israeliana timp de aproape 15 ani în scopuri militare.



"Pentru a atinge obiectivele de reabilitare a Gaza fara a reprezenta o amenințare pentru Israel,…

Sursa articol: hotnews.ro

