- Comandantul poliției din Tel Aviv a declarat miercuri (5 iulie) ca demisioneaza de la conducerea forțelor de ordine, invocand intervenția politica a membrilor cabinetului de extrema dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, despre care a spus ca dorea o forța excesiva impotriva protestatarilor…

- Operatiunea, despre care armata israeliana a declarat ca avea ca scop distrugerea infrastructurii si armelor militantilor din tabara de refugiati din Jenin, Cisiordania, a fost lansata luni, cu un atac cu drona, iar peste 1.000 de soldati au fost desfasurati, informeaza Reuters, citata de News.ro.Potrivit…

- Printul Harry cere daune de pana la 320.000 de lire sterline de la compania britanica Mirror Group Newspapers (MGN), arata documentele judiciare date publicitatii vineri, in timp ce procesul pentru piraterie telefonica si colectare ilegala de informatii se apropie de final, relateaza Reuters.

- Principalul critic al Kremlinului, politicianul incarcerat Alexei Navalnii, a anunțat luni, 19 aprilie, inceperea unei "campanii electorale" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin, informeaza CNN și Reuters. Anunțul…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acuzat duminica Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) de ineficiența in supravegherea activitaților nucleare ale Iranului și a sugerat ca organismul de supraveghere al ONU risca sa devina politizat și irelevant, scrie Reuters, potrivit Rador.Criticile…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Tel Aviv si in alte orase israeliene, pentru a 22-a saptamana consecutiv, pentru a protesta impotriva controversatului proiect de lege privind reforma justitiei al guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres.Protestatarii…

- Seful Marelui Stat Major israelian a evocat marti perspectiva unei "actiuni" impotriva Iranului, desi consilierul de securitate nationala al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a minimalizat orice amenintare imediata prezentata de o noua facilitate nucleara subterana sapata in munti de Teheran, relateaza…

- Mii de persoane s-au adunat din nou sambata in mai multe orase din Israel, asa cum s-a intamplat in ultimele 18 saptamani, in semn de opozitie fata de proiectul de reforma judiciara al guvernului premierului Benjamin Netanyahu, denuntand in plus si impactul economic al actualului statu-quo, transmite…