Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi ca Iranul a trecut o "linie rosie" lansand, potrivit lui, rachete din Siria asupra partii din Platoul Golan ocupate de Israel, lovituri urmate de o riposta israeliana in aceasta tara, transmite AFP. "Reactia noastra a fost in consecinta.…

- Armata israeliana anunța ca Iranul a lansat 20 de rachete in direcția unor pozitii ale armatei israeliene din Inaltimile Golan, in apropierea granitei cu Siria. Scutul antiracheta al Israelului a reușit sa intercepteze o parte din aceste rachete și nu s-au inregistrat victime.

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a declarat, marți, ca Iranul urmarește sa trimita arme ”foarte periculoase” in Siria pentru a amenința Israelul, relateaza Mediafax, citand Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters. Iranul ''pledeaza in mod deschis, zilnic, pentru distrugerea, pentru eliminarea Israelului…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a prezentat, luni, dovezi despre care sustine ca scot in evidenta faptul ca Iranul isi dezvolta in secret programul nuclear, incalcand acordul nuclear semnat in 2015, informeaza BBC News Online, scrie medifax.ro.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat Iranul sa nu puna la incercare determinarea statului evreu, comparand regimul de la Teheran cu cel nazist, cu ocazia unei ceremonii de comemorare a celor 6 milioane de evrei ucisi in Holocaust, relateaza dpa si AFP, potrivit

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere...