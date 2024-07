Israelul a avertizat Franta cu privire la potentiale amenintari cu „atacuri teroriste” impotriva sportivilor si turistilor, de catre grupuri sustinute de Iran, in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, relateaza AFP. „Unii cauta sa afecteze festivitatile acestui eveniment vesel”, i-a scris ministrul de externe israelian Israel Katz omologului sau francez Stephane Sejourne, intr-o scrisoare datata […] The post Israelul avertizeaza ca se pregatesc acte teroriste la Jocurile Olimpice appeared first on Puterea.ro .