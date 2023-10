Israelul atacă Siria! Conflictul se extinde Aeroporturile din Damasc și Aleppo au fost atacate de Israel, potrivit unui anunț facut joi, la un post de radio sirian. Aeroporturile au fost atacate, ca raspuns la atacurile Hamas dinspre Siria asupra Israelului. Se pare ca in urma atacurilor exista daune. Din fericire, nu exista victime, dar au fost suspendate zborurile. The post Israelul ataca Siria! Conflictul se extinde appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

