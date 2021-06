Stiri pe aceeasi tema

- În acest an, Emil Boc și Alin Tișe au criticat în repetate rânduri conducerea PNL și modul în care a negociat împarțirea funcțiilor în structurile Executivului, „marul discordiei” fiind numirea în funcția de prefect…

- Pandemia COVID-19 a condus la o crestere a violentei impotriva femeilor, in timp ce sarcinile si responsabilitatile casnice ale acestora au crescut, a afirmat, sambata, premierul Florin Citu intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului. El a transmis un mesaj de Ziua egalitatii de sanse…

- Israelul nu este o tara, ci o baza terorista impotriva natiunii palestiniene si altor natiuni musulmane, a declarat vineri ghidul suprem iranian Ali Khamenei, potrivit AFP si Reuters. ''A combate acest regim despotic inseamna a lupta contra opresiunii si terorismului si este o datorie publica…

- Președintele Belarus Alexander Lukașenko a anunțat sâmbata ca este gata sa semneze un decret privind transferul puterii prezidențiale catre consiliul de securitate al țarii în cazul în care ar intra în incapacitatea exercitarii atribuțiilor, informeaza Reuters, citând agenția…

- SURSE| Alianța USR PLUS il vrea pe Ludovic Orban la șefia executivului, in locul lui Florin Cițu Alianța USR PLUS ia in calcul sa se prezinte la ședința coaliției inclusiv cu propunerea ca Florin Cițu sa fie inlocuit de catre Ludovic Orban, aceasta fiind una din condițiile pentru ca formula de guvernare…

- Reprezentanții Platfomei DA spun ca prin inaintarea tacita a lui Igor Grosu la șefia Guvernului, Partidul Acțiune și Solidaritate și președintele țarii au pierdut increderea foștilor aliați din Parlament. Reprezentanții Platformei DA spun ca, deocamdata, nu au luat decizia de a vota sau nu echipa guvernamentala…

- Ministrul Sanatații are termen ca pana saptamana urmatoare sa vina cu un raport din care sa reiasa unele aspecte ce țin de gestionarea situației COVID, indeosebi referitor la ”valul trei” al pandemiei. Un anunț in acest sens a venit chiar de la premierul Cițu, la finele ședinței de miercuri a Executivului.…

- Surpriza la conducerea IPJ Timiș. Fostul inspector - șef, Alin Petecel, mutat la IPJ Dolj și mai apoi IPJ Arad, a revenit pe funcție. Pe perioada detașarii, conducerea IPJ Timiș a fost asigurata de Dan Stoicanescu, adjunct al IPJ Timiș. Petecel a mai condus IPJ Timiș pe vremea cand Romania…