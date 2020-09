Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este lider mondial in ceea ce priveste numarul de infectari zilnice cu noul coronavirus, dupa o saptamana de cifre record care au determinat plasarea in izolare a 30 de orase ale tarii pentru a limita progresia celui de-al doilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza vineri EFE, citata de…

- Gamzu a spus ca Israelul sa afla intr-un ”moment crucial” al eforturilor de aducere sub control a raspandirii Covid-19, in prezent fiind raportate zilnic 3.000 de cazuri noi la o populattie de noua milioane de locuitori. Oficialul a atribuit cresterea apatiei existente in randul minoritatii arabe fata…

- Romania se apropie de 70.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.415 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.904 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 68.046 de cazuri de persoane infectate…

- Israelul a revendicat luni seara loviturile aeriene asupra Quneitra, ca represalii pentru "tentativele" de a plasa bombe artizanale de-a lungul frontierei sale contestate cu Siria, relateaza marti France Presse potrivit Agerpres. "Ca raspuns (la aceasta tentativa), avioanele de lupta, elicoptere…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a precizat ca in noul proiect de lege termenii ”carantina” și ”izolare” au alte definiții, pentru a se conforma recomandarilor CCR.”Termenii carantina persoanelor și izolare au acum alte definiții. Carantina se va referi la persoane sanatoase,…

- Un numar de 2.030 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, iar alte 101.398 in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit…

- Israelul pune frana relaxarilor dupa ce in ultimele zile, autoritațile au observat o creștere a numarului de infectari cu noul tip de coronavirus. Potrivit Reuters, premierul Netanyahu a decis sa nu mai implementeze noua faza de relaxare care trebuia sa aiba loc zilele acestea.

- Dupa fix 100 de zile de la confirmarea primului caz de contaminare cu coronavirus, guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat ca "a venit ziua ca New York-ul sa inceapa redeschiderea".De departe cel mai grav afectat din SUA, cu un bilant oficial de 22.000 de morti de COVID-19, New Yorkul a anuntat ca rata…