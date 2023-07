Stiri pe aceeasi tema

- In județul Covasna, 80 de candidați cu drept de participare vor susține examenul pentru definitivare la 27 de discipline, a informat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). Proba scrisa are loc miercuri, 19 iulie 2023. Proba se organizeaza in centrul de examen de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din…

- Ministerul Educatiei a publicat marti rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar (sesiunea 2023), desfasurata in data de 12 iulie 2023. Conform datelor prezentate de minister, 48% dintre candidati au…

- Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezenta semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a afirmat, joi, premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec.…

- Bistrițenii care au liber in miezul zilei și ar vrea sa faca mișcare, afara, o pot face organizat. Se reiau ”orele de sport” din parc. Pot opta pentru cardio – aerobic sau fitness pe aparate. A venbit vara și tot mai mulți bistrițeni aleg sa faca mișcare in aer liber. Daca intervalul orar 11.00 – 12.00…

- Aproape 162 de mii de elevi au terminat clasa a VIII-a și susțin astazi a doua proba la Evaluarea Naționala 2023, examenul la Matematica. Ultima zi de inscriere pentru examen a fost vineri, 16 iunie, la doar patru zile dupa ce profesorii au suspendat greva generala care a durat trei saptamani.Tuturor…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi va organiza concurs pentru ocuparea postului de director medical, iar principalul candidat este si ultimul care a ocupat, cu concurs, aceasta pozitie, dar inainte de venirea pandemiei. In mod concret, director medical la Socola a fost prof.dr. Roxana Chirita…

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi, 21 iunie, a doua proba a Evaluarii Nationale, cea la Matematica. Acestia vor putea utiliza instrumente de desen, vor putea face marcaje pe figura si vor putea completa figurile cu creion sau stilou/pix de culoare albastra. Accesul candidatilor in sali…

- Primaria a anunțat programul bazei sportive „La Terenuri” Manaștur și cel al bazei Sportive Gheorgheni, pentru perioada de vacanța de 1-5 iunie. In perioada 1,2,3 se va menține program normal. In zilele de Rusalii (4 și 5 iunie), platforma de rezervari și accesul in spațiile interioare vor…