Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de peste 60 de ani a murit luni in Israel in urma infectarii cu noua varianta Omicron, au relatat mai multe publicații din Israel, citate de Reuters și Agerpres . In urma cu o saptamana, premierul britanic Boris Johnsoni a anunțat ca ”cel puțin un pacient” infectat cu tulpina Omicron…

- Intr-un mesaj televizat, prim ministrul Bennett a spus duminica seara ca Israelul a reusit sa castige timp prin adoptarea rapida a unor restrictii si masuri de indata ce aparitia acestei variante a fost anuntata de Africa de Sud la sfarsitul lui noiembrie, dar acum acest avantaj tinde sa dispara pe…

- In Israel a inceput al cincilea val al pandemiei de COVID 19, provocat de varianta foarte contagioasa Omicron a coronavirusului, a declarat duminica, 19 decembrie, premierul Naftali Bennett, transmite Reuters.Intr un mesaj televizat, Bennett a spus ca Israelul a reusit sa castige timp prin adoptarea…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca țarile UE au comandat o tranșa de 180 milioane de doze de vaccin adaptat variantei Omicron, in al treilea contract incheiat cu companiile Pfizer - BioNTech.

- Doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech ofera o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, potrivit unui studiu de amploare privind impactul potențial al variantei Omicron, relateaza Reuters.

- Cabinetul din Israel a aprobat, sambata seara, noi restrictii pentru a preveni raspandirea variantei Omicron a virusului SARS CoV-2. Ministrii au votat inchiderea granitelor pentru toti turistii straini. Restricțiile vor fi in vigoare cel puțin doua sapta

- Israelul a decis ca intrarea strainilor in țara va fi interzisa și sistemul de urmarile telefonica va fi reintrodus pentru limitarea raspandirii noii variante SARS-Cov-2, Omicron. Despre ea se spune ca a fost descoperita in Africa de Sud și se presupune ca ar fi mai contagioasa decat Delta.

- Israelul a anuntat ca va interzice intrarea tuturor strainilor în tara si va reintroduce sistemul de urmarire telefonica pentru a limita raspândirea noii variante de coronavirus, potential mai contagioasa, detectata pentru prima data în Africa de Sud, informeaza Reuters și Jerusalem…