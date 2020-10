Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile israeliene intentioneaza sa aprobe construirea a zeci de case in colonii evreiesti situate in zona orasului Hebron, in Cisiordania, anunta organizatia antiocupatie Pace Acum (Peace Now), conform Agentiei France-Presse si cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax.Citește…

- Israelul va normaliza relatiile bilaterale cu Sudanul, a anuntat vineri seara presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul in care Washingtonul a mediat negocierile intre cele doua tari, anunța MEDIAFAX."Statul Israel si Republica Sudan au convenit sa faca pace", a declarat Donald…

- Guvernul israelian a aprobat, miercuri, un plan care prevede construirea a peste 2.000 de locuinte în Cisiordania, prima decizie în acest sens dupa normalizarea relatiilor cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain, relateaza Le Figaro, citat de MediafaxPlanul prevede construirea a 2.166…

- Procesul de dezvoltare a comunei Malu Mare este, de cativa ani, in plina desfasurare. Prin proiecte sustinute si eficienta administrativa, comuna continua sa evolueze. Planurile primarului Ilie Dodocioiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai in localitatea din proximitatea Craiovei sunt multe si…

- BUCUREȘTI, 14 aug – Sputnik. Presedintele Donald Trump pare a-și incheia primul mandat cu o adevarata și istorica opera diplomatica – un acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite. Trump a anuntat in cadrul conferinței de presa zilnice ca acordul va fi semnat…

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept „tradare” a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o „reuniune de urgenta” a Ligii Arabe pentru denunta acest acord,…

- ”Daca voi veti continua sa livrati marfuri, servicii si sa sustineti proiectul Nord Stream 2, veti impiedica supravietuirea intreprinderii voastre”, ameninta in aceasta scrisoare, datata miercuri, 5 august, senatorii Ted Cruz, Tom Cotton si Ron Johnson. Statele Unite se opun de ani de zile acestui proiect,…