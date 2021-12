Nu va este rusine? Groparii Lugojului se plang ca nu se mai pot distra pe banii lugojenilor

Ziua Lugojului a fost si in acest an marcata de PSD in stilul caracteristic, membrii partidului plangandu-se ca pe 20 Decembrie nu au fost organizate evenimente cu lautari, mancare si alcool, ca pe vremea cand ei conduceau… [citeste mai departe]