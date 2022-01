”In Tara Sfanta, anul 2022 a venit insotit de speranta reintoarcerii pelerinilor din toata lumea. Potrivit Ministerului Turismului din Israel, incepand cu aceasta duminica, 9 ianuarie, granitele tarii sunt deschise tuturor turistilor vaccinati sau vindecati de COVID in ultimele 6 luni, indiferent daca acestia vor calatori in grup organizat sau pe cont propriu. Nu va exista nicio limitare a numarului de turisti ce pot vizita Locurile Sfinte in contextul COVID, dar trebuie respectate regulile de preventie in vigoare, cum ar fi distantarea sociala”, anunta Ministerului Turismului din Israel. Odata…