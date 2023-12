Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a anuntat sambata ca a decis sa amane eliberarea celui de-al doilea grup de ostatici pana cand Israelul se angajeaza sa permita intrarea camioanelor cu ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, transmit Reuters si AFP.

- Spitalul Al Shifa din orașul Gaza este „supus bombardamentelor” israeliene, a afirmat vineri purtatoarea de cuvant a Organizației Mondiale a Sanatații, Margaret Harris, adaugand ca 20 de spitale din Gaza au fost scoase complet din funcțiune de la inceputul razboiului Israel - Hamas. Ziua de vineri a…

- Israelul a revizuit numarul persoanelor rapite de Hamas care se ridica acum la 239. Armata israeliana, care a anuntat ca operațiunile din Fasia Gaza au intrat intr-o noua etapa, a cerut Semilunei Rosii Palestiniene sa evacueze un spital aflat in apropierea actiunilor militare.

- Armata israeliana anunta sambata ca a ”lovit 150 de tinte subterane” in nordul Fasiei Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o intensificare a bombardamentelor, in care Tsahalul anunta ca a lovit tuneluri folosite de Hamas si instalatii subterane, relateaza AFP. ”In noaptea (de vineri spre sambata),…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP."De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tinta fara avertisment, aceasta va avea ca…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…