Stiri pe aceeasi tema

Potrivit unui studiu realizat pe scara larga, vaccinul Pfizer…

- Reprezentantii grupului Pfizer au spus ca nu au observat o rata mai ridicata a acestei afectiuni, denumita miocardita, decat incidenta obisnuita estimata in randul populatiei generale. In Israel, au fost raportate 275 de cazuri de miocardita intre decembrie 2020 si mai 2021 in randul celor peste 5 milioane…

- Ministerul Sanatatii din Israel a anunțat marti ca au fost raportate cazuri de inflamatie cardiaca la barbații tineri care s-au vaccinat anti-Covid cu serul de la Pfizer. Autoritațile susțin ca, probabil, ar exista o legatura intre vaccin și cazurile de miocardita, transmite Mediafax. In Israel,…

- Concluziile anunțate marți, dupa un studiu pe scara larga, arata ca aceste cazuri rare de inflamare a mușchiului inimii au fost in marea lor majoritate ușoare și au afectat in special barbați tineri, cu varsta sub 30 de ani, scrie Times of Israel . Ministerul Sanatații din Israel a anunțat marți ca…

- In Israel, intre decembrie 2020 si mai 2021 au fost raportate 275 de cazuri de miocardita la peste 5 milioane de persoane vaccinate. Majoritatea pacientilor care au suferit inflamatii cardiace au petrecut maxim patru zile in spital. Pfizer susține ca nu a fost stabilita nicio legatura cauzala cu vaccinul…

