- Israelul a anuntat joi ca dezvolta un nou scut antiracheta, Arrow-4, in colaborare cu Statele Unite, ca parte a sistemului defensiv multistrat construit pentru a contracara amenintarea iraniana, transmite Reuters. Interceptoarele israeliene Arrow-2 si Arrow-3 sunt deja operationale in cadrul…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Banca Deutsche Bank este cel mai mare creditor al lui Trump, cu imprumuturi de circa 340 de milioane de dolari catre Trump Organization, grupul presedintelui care este condus in prezent de cei doi fii ai sai. New York Times a citat o persoana care cunoaste opinia Deutsche Bank in aceasta privinta. Un…

- Coreea de Sud a extins interdictia adunarilor private mai mari de patru persoane la nivelul intregii tari, precum si regulile de distantare sociala fara precedent in Seul, deoarece numarul cazurilor zilnice de infectare a depasit 1.000 in patru zile, transmite luni Reuters.Coreea de Sud se confrunta…

- In cea mai mare economie a lumii, 20 mil. de oameni traiesc din somaj, iar foamea si saracia sunt in crestere. Cine este femeia care a donat 4 mld. dolari in scopuri caritabile Sute de masini se aliniaza la coada inainte de rasaritul soarelui pentru a primi alimente la centrele de distributie ale organizatiei…

- Israelul a stabilit, sambata, relatii diplomatice cu Bhutan, natiunea majoritar budista vecina cu India, continuandu-si extinderea legaturilor diplomatice la nivel international, transmite Reuters potrivit news.ro. Acordul cu tara din Himalaya nu pare sa aiba legatura cu acordurile intermediate…

- Israelul si Marocul au convenit, joi, normalizarea relatiilor lor diplomatice, in cadrul unui acord intermediat de Statele Unite, statul marocan devenind a patra tara araba care lasa in urma ostilitatile cu statul israelian, in ultimele patru luni, transmite Reuters.

- Australia urmeaza sa dezvolte impreuna cu Statele Unite rachete de croaziera hipersonice, cu scopul de a contracare China si Rusia, care dezvolta armament similar, a anuntat marti ministrul australian al Apararii Linda Reynolds, relateaza Reuters, potrivit News.ro ”Vom continua sa investim…