Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a eliminat vineri inca un responsabil militar al Jihadului Islamic, ridicand la 33 de morti palestinieni si un israelian bilantul confruntarilor cu tiruri de obuze si rachete dintre armata israeliana si grupari armate palestiniene din Fasia Gaza cu incepere de marti, noteaza AFP, citat de Agerpres.Egiptul,…

- Jihadul Islamic palestinian a anuntat joi moartea unuia din liderii sai militari, ucis intr-un nou atac israelian asupra Fasiei Gaza inaintea zorilor. Peste 20 de palestinieni, inclusiv civili, au fost uciși in urma atacurilor israeliene in ultimele zile. La randul lor, palestinienii au lansat sute…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), capturata de Rusia in primele luni ale invaziei declansate in februarie 2022, va inceta sa utilizeze combustibil nuclear produs in SUA cat mai repede posibil, transmite joi agentia de presa Interfax, citand un responsabil rus,

- Israelul a anuntat, in noaptea de sambata spre duminica, ca a lovit Siria ca raspuns la tirurile de rachete catre partea anexata a platoului Golan, dupa tiruri similare in Libanul vecin si Fasia Gaza in ultimele zile, relateaza AFP, citat de news.ro.Aceste tiruri, nerevendicate imediat, sunt cel…

- Controversatul plan de reforma al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, va fi suspendat pana la urmatoarea sesiune parlamentara, dupa ce a generat o mișcare de protest fara precedent in societatea israeliana, scrie CNN.

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, joi, in conferința de presa alaturi de secretarul american al Apararii, Lloyd Austin - aflat in vizita oficiala in Israel – ca Israelul este pregatit „pentru orice cale de acțiune” in ceea ce privește „amenințarea nucleara iraniana”, reiterand…

- Mai multe explozii au zguduit luni dimineața Fașia Gaza, potrivit unui martor Reuters, in timp ce armata israeliana a declarat ca a atacat un sit subteran folosit de islamiștii Hamas din enclava palestiniana pentru a fabrica rachete, scrie Reuters.

- Israelul a efectuat lovituri aeriene in cursul noptii de duminica spre luni impotriva unui complex militar al miscarii islamiste Hamas la Gaza, ca raspuns la o racheta trasa de pe teritoriul palestinian, a anuntat armata luni dimineata, citata de AFP.