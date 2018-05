Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este prima tara care a folosit in lupta modelul de avion nedetectabil F-35 de productie americana, a declarat marti seful fortelor aeriene israeliene, conform contului oficial de Twitter al armatei, relateaza Reuters. "Zburam cu avioanele F-35 peste tot in Orientul Mijlociu si am atacat deja…

- Un avion de lupta rusesc Su-30SM s-a prabușit in mare, in largul coastei siriene, in apropiere de Latakia, relateaza Russia Today. Cei doi piloți aflați la bord au murit a anunțat Ministerul Rus al Apararii. Avionul de lupta s-a prabușit in Marea Mediterana dupa decolarea din baza Khmeimim. {{286971}}”Piloții…

- Ionuț Chirila (52 de ani) a comentat deznodamantul alegerilor de la Federație dupa ce Razvan Burleanu a caștigat intr-o maniera categorica in fața lui Ionuț Lupescu (168-78). Tehnicianul e de parere ca Lupescu a fost folosit in aceasta campanie chiar de Mircea Lucescu, care l-a folosit "ca o interfața…

- Un avion de lupta al Greciei a caut in Marea Egee. Din nefericire, pilotul și-a pierdut viața. Incidentul s-a petrecut in timpul unor simulari de lupta cu avioane ale aviației turce. Avionul de lupta al Greciei s-a prabușit dupa o manevra de interceptare din partea turcilor. Astfel…

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul ca a folosit o forta "ilegala" excesiva pentru a contracara saptamana trecuta protestele palestiniene in masa, deschizand focul si ucigand 18 oameni, informeaza agentia de presa dpa. HRW a dat publicitatii…

- Anul viitor se implinesc 70 de ani de la apariția Institutului de Fizica din Romania. Evenimentul este legat de numele unui geniu al fizicii romanești, Horia Hulubei. Omul de știința a reușit aceste performanțe excepționale de-a lungul unei vieți tumultoase. A luptat la Marașești, a fost pilot de vanatoare,…

- S-au stabilit semifinalele turneului Premier de la Dubai, iar patru jucatoare extrem de puternice se vor lupta vineri pentru un loc in ultimul act. Garbine Muguruza (Spania, favorita 2) o intalneste pe Daria Kasatkina (Rusia), iar Elina Svitolina (Ucraina, favorita 1) se dueleaza cu Angelique Kerber…

- Lupta intre cele sase echipe pentru marele premiu din show-ul „Ferma Vedetelor“ a inceput sa prinda contur, iar concurentii si-au pus la punct strategiile. Astfel, primul duelist din show-ul de la Pro TV a fost desemnat.