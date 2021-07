Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti Covid-19 de la Pfizer – BioNTech are o eficiența de doar 39%, acolo unde varianta Delta este tulpina dominanta, dar ofera totuși o protecție importanta impotriva spitalizarii și a formelor severe, arata un raport al Ministerului Sanatații din Israel, citat de CNBC . Valoarea efectiva de…

- Vaccinul Covid-19 al Pfizer și BioNTech o eficiența de doar 39% in Israel, unde varianta delta este tulpina dominanta, dar ofera in continuare o protecție puternica impotriva formelor severe și a spitalizarii, potrivit unui nou raport al Ministerului local al Sanatații, citat de CNBC. Valoarea,…

- Studiul ar putea ajuta autoritațile atunci cand iși gandesc strategiile de vaccinare impotriva variantei Delta, care reduce eficacitatea unei prime doze de vaccin, chiar daca doua doze ofera inca protecție, iar un autor a spus ca decalajul de opt saptamani al Marii Britanii este un „punct optim” impotriva…

- Introdus in iarna lui 2020 pentru a stimula populatia sa se vaccineze anti-Covid, permisul sanitar, denumit și "insigna verde", a fost eliminat la inceputul lunii iunie a acestui an, in favoarea unei campanii intense de vaccinare care a permis reducerea drastica a numarului de cazuri si de spitalizari…

- Persoanele care nu se vaccineaza „foarte probabil se vor infecta” cu noul coronavirus, care devine tot mai contagios, susține Sahin, precizand ca „urmatoarea generatie a virusului va avea o rata de infectiozitate de aproximativ 6-8, ceea ce inseamna ca o persoana infectata va putea infecta pana la…

- Peste 5 milioane din cei 9,3 milioane de israelieni (55% din populatie) au primit cele doua doze ale vaccinului Pfizer. Incepand cu 21 iunie, Israelul a inregistrat peste 100 de cazuri noi pe zi. Aproximativ jumatate din noile cazuri s-au inregistrat la copii si cealalta jumatate la adulti, dintre care…

- Studiile clinice de faza III ale unui vaccin realizat de Bharat Biotech in INdia au aratat o eficiența de 93,4% impotriva cazurilor Covid-19 cu o simtompatologie severa, a anunțat sambata firma, relateaza Reuters . In plus, datele au demonstrat o protecție de 65,2% impotriva variantei Delta, identificata…

- Israelul a relaxat la inceputul lui iunie restrictiile sanitare impuse israelienilor, in vreme ce sunt mentinute, in continuare, masuri drastice cu privire la persoanele care vin din strainatate. De altfel, țara este in continuare inchisa strainilor, cu exceptia celor care dispun de derogari din motive…