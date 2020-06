Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban face un nou apel la romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare fizica. El a avertizat ca o creștere semnificativa a numarului de noi infectari cu COVID-19 poate sa duca la noi restrictii.

- Africa de Sud a inregistrat in ultimele 24 de ore o crestere record a numarului de cazuri de Covid-19, totalul ajungand la 40.792, potrivit The Guardian, potrivit news.ro.Autoritatile au raportat 3.267 de noi cazuri, acesta reprezentand cel mai mare numar de la inceputul epidemiei in tara.…

- Israelul a inregistrat o creștere brusca a numarului de noi infectari cu noul tip de coronavirus dupa ce autoritațile au decis relaxarea restricțiilor impuse pentru controlarea pandemiei, a anunțat vineri Ministerul Sanatații din aceasta țara, citat de gandul.ro.

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus.

- Africa de Sud a anuntat duminica 1.160 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic raportat de la primul caz inregistrat in luna martie, potrivit datelor furnizate de ministerul sanatatii, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Episod delicat pentru Ludovic…

- Unul dintre cele mai afectate state de pandemia de coronavirus, Rusia a confirmat miercuri inca 10.028 de noi cazuri de imbolnaviri, ceea ce ridica bilanțul total, la nivel național, la 242.271, scrie Reuters, citeaza Hotnews.

- Numarul de cazuri de Covid- 19 pozitiv, raportate static la nivelul județului a crescut dupa situația de al Racari de Post-ul Situația de la Racari determina o creștere spectaculoasa a numarului de cazuri raportate statistic in județ. Situația naționala apare prima data in Gazeta Dambovitei .