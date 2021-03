Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a amanat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca in teritoriul israelian si in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa inceapa duminica, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Campania "a fost amanata pana…

- Spania va administra o singura doza de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut deja Covid, a anunțat, vineri, Ministerul Sanatații din aceasta țara, potrivit Hotnews , care citeaza Reuters. ”Durata imunitații la virus dupa infectarea naturala nu este cunoscuta, dar studiile arata ca administrarea…

- Un studiu realizat in Israel arata ca eficiența vaccinului produs de Pfizer/BioNTech este de 94%. Conform oamenilor de știința, eficiența serului nu este determinata de varsta persoanelor care se vaccineaza. La studiul realizat in Israel au participat peste un milion de persoane. Se pare ca eficiența…

- Autoritatea Nationala Palestiniana a inceput marti vaccinarea personalului medical din Cisiordania, dupa ce a primit 2.000 de vaccinuri din Israel, au declarat pentru AFP surse medicale. Luni, Autoritatea Nationala Palestiniana a indicat ca a primit 2.000 de doze de vaccin Moderna, din cele…

- Marea Britanie si-a extins astazi campania sa de vaccinare impotriva coronavirusului la persoanele in varsta peste 70 de ani, in momentul intrarii in vigoare a carantinei impuse tuturor noilor veniti pentru a incerca sa evite importul unor noi tulpini, potrivit Agerpres. Marea Britanie deplange cel…

- Premierul Florin Citu transmite pe pagina sa de Facebook informatii eronate despre campania de vaccinare. Citu s-a incurcat in procente, informatiile de la Ministerul Sanatatii fiind total diferite de cele prezentate de premier. "Programarile merg bine. Campania de vaccinare merge bine. Peste…

- David Saranga: „Am fost deja vaccinat cu prima doza. In Israel vorbim despre un sistem de sanatate foarte bine pus la punct. In Israel toate datele oamenilor sunt digitalizate. Orice cetațean in Israel e obligat sa fie parte a unei case de asigurari. In Israel sunt patru astfel de case din care cetațenii…

- Margaret Keenan, 90 de ani, a fost primul pacient din lume care a primit vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer / BioNTech in afara unui studiu clinic, la inceputul lunii decembrie. Acum, ea a a fost vaccinata și cu a doua doza, dupa 21 de zile de la prima, incheindu-se astfel tratamentul…