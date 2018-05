Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Israelul de "terorism de stat" si "genocid", dupa uciderea a peste cincizeci de palestinieni de catre armata israeliana in Fasia Gaza, relateaza AFP. "Israelul seamana terorismul de stat. Israelul este un stat terorist", le-a spus Erdogan studentilor…

- Ankiara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a exprimat marti sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat in Turcia sub suspiciunea de legaturi cu o retea acuzata de orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Washington si Ankara,…

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Replici foarte dure intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul israelian Benjamin Netanyahu. Turcia a acuzat Israelul de „atac inuman” dupa ce armata israeliana a ucis 16 manifestanti palestinieni la granita cu Fasia Gaza. Netanyahu a respins acuzatiile si a replicat pe Twitter ca „armata…