Stiri pe aceeasi tema

- 12 cetațeni romani și membri de familie ai acestora, scoși recent din teritoriul controlat de Hamas, au fost aduși in Romania vineri dimineața, 24 noiembrie, cu o cursa TAROM, a anunțat Ministerul de Externe. In acest moment, peste 100 de romani mai așteapta sa plece din Fașia Gaza.„Cei 12 cetațeni…

- Ministerul israelian de Externe a respins ideea de a permite „pauze umanitare extinse” in Fasia Gaza, asa cum cere rezolutia adoptata miercuri de Consiliul de Securitate al ONU, atat timp cat 239 de ostatici sunt tinuti captivi de gruparea islamista palestiniana Hamas.

- Planurile pentru Fașia Gaza atribuite guvernului israelian au fost publicate de organizația Wikileaks pe platforma X.Potrivit Antena 3, una dintre variantele luate in calcul de statul evreu presupune relocarea populației din Gaza in Egipt, in Peninsula Sinai. Wikileaks susține ca, la o saptamana…

- Ministerul israelian de Externe a denuntat cu fermitate miercuri declaratiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care i-a calificat pe membrii miscarii islamiste palestiniene Hamas drept „eliberatori care isi protejeaza pamantul”, relateaza AFP.

- Ministerul israelian de Externe a denuntat cu fermitate miercuri declaratiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care i-a calificat pe membrii miscarii islamiste palestiniene Hamas drept "eliberatori care isi protejeaza pamantul", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nici macar incercarea presedintelui…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, duminica, 22 octombrie, ca Israelul pregatește o ofensiva terestra in Fașia Gaza, cu scopul de a elimina organizația terorista Hamas. Oficialul a oferit și cateva informații vizavi de acțiunile pregatite, exprimandu-și optimismul cu privire…

- In timp ce Rusia și Ucraina sunt in conflict de mai bine de un an și jumatate, in urma cu zece zile, Fașia Gaza a bombardat Israelul. Toți locuitorii sunt terifiați de ceea ce se intampla in aceste momente in Palestina. Cu toate acestea, in urma cu puțIN timp, Nasser Kanaani, purtator de cuvant Ministerul…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…