Israelul a inceput duminica ceea ce oficialii spera sa fie ultimul sau blocaj al coronavirusului, in timp ce accelereaza vaccinarile, primul ministru Benjamin Netanyahu afirma ca ar putea permite o ieșire din pandemie pana in martie, relateaza Reuters. Daca se va realiza, acest lucru ar putea ajuta speranțele de re-alegere ale lui Netanyahu dupa pași […] The post Israelul accelereaza vaccinarea și crește restricțiile, sperand sa termine cu pandemia pana in martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .