Israelul a votat o lege care facilitează procesul de intrare în război Parlamentul israelian a votat luni in favoarea unei legi care permite premierului si ministrului apararii sa decida intrarea in razboi fara sa reuneasca guvernul, pe fondul tensiunilor crescande intre Israel si unii dintre vecinii sai, relateaza AFP. Aceasta lege, care a primit 62 de voturi pentru si 41 impotriva, ofera cabinetului restrans de securitate responsabilitatea de a decide o operatiune militara sau razboiul fara sa discute cu restul guvernului. Un paragraf precizeaza insa ca, in caz de "conditii extreme", premierul si ministrul apararii pot hotari, singuri, o astfel de operatiune. Proiectul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat, marti, ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta instalat de Rusia in Siria daca acestea vor ataca avioane israeliene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind Codul serviciile media audiovizuale al Republicii Moldova. Potrivit Notei informative, acest proiect a fost necesar pentru ca legislația audiovizuala existenta nu este suficienta și eficienta. Proiectul a fost votat de majoritatea deputaților prezenți.

- Dupa ce Parlamentul a pus la cale „mica gratiere“, prin care mii de detinuti au fost pusi in libertate mai devreme, pentru ca au fost inchisi in conditii „improprii“ in penitenciare, cativa senatori si deputati merg si mai departe: vor sa legifereze o serie de facilitati pentru detinutii „defavorizati“…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Consiliul Local al municipiului Turda, a votat astazi, 28 februarie 2018, un PROIECT DE HOTARARE prin care s-a aprobat Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii – DALI si a principalilor

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Au fost 276 de voturi „pentru” și doua voturi „contra”.Proiectul…

- Camera Deputatilor si Senatul au vota marti, in sedinta comuna, proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Israelul negociaza cu SUA pe tema posibilei anexari a coloniilor din Cisiordania. In privinta aplicarii suveranitatii (israeliene), pot spune ca discut deja cu americanii despre acest subiect de ceva timp", a declarat Benjamin Netanyahu. "Trebuie sa ne coordonam cat mai mult posibil cu americanii;…