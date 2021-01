Israelul a vaccinat 10% din populaţie împotriva COVID-19 Numarul persoanelor care s-au vaccinat impotriva coronavirusului in Israel a ajuns la peste 950.000, a anunțat Ministerul Sanatații din aceasta țara. Astfel, Israelul a vaccinat peste 10,2% din populatia sa de aproximativ 9,3 milioane de locuitori in mai putin de doua saptamani dupa ce a inceput campania de vaccinare pe 20 decembrie 2020, potrivit Agerpres . Numarul vaccinarilor administrate joi a atins un maxim zilnic de 153.400, dupa ce a fost de asemenea peste 150.000 marti si miercuri, a informat ministerul intr-un comunicat. Numarul cazurilor de coronavirus in Israel a ajuns vineri la 423.262,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

