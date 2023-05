Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului militant Jihadul Islamic responsabil de operatiuni militare, Iyad al-Hassani, a fost ucis, vineri dupa-amiaza, intr-un raid aerian israelian efectuat in Fasia Gaza, afirma surse palestiniene si israeliene, in contextul confruntarilor militare intense din ultimele zile.Conform surselor…

- Armata israeliana se apropie de un armistitiu cu grupul militant palestinian Jihadul Islamic, dupa doua zile de bombardamente israeliene asupra Fasiei Gaza si dupa sute de atacuri cu rachete asupra teritoriului israelian, afirma surse citate de presa arab

- Jihadul Islamic palestinian a anuntat joi moartea unuia din liderii sai militari, ucis intr-un nou atac israelian asupra Fasiei Gaza inaintea zorilor. Peste 20 de palestinieni, inclusiv civili, au fost uciși in urma atacurilor israeliene in ultimele zile. La randul lor, palestinienii au lansat sute…

- Mai multe runde care au fost lansate in mai puțin de o ora au declanșat, miercuri dupa-amiaza, sirenele de raid aerian in orașe din sudul Israelului, inclusiv in centrul comercial și cultural al țarii, Tel Aviv, scrie The Guardian.Puternicul sistem de aparare antiaeriana Iron Dome al Israelului a interceptat…

- Miscarea palestiniana Jihadul Islamic a anuntat miercuri un armistitiu dupa un schimb de tiruri intre grupari armate si armata israeliana, in urma decesului unui responsabil al organizatiei intrat in greva foamei intr-o inchisoare israeliana, transmite AFP.Egiptul, Qatarul si ONU, mediatori in confruntari…

- Trupele israeliene au ucis 10 palestinieni, dintre care cel puțin trei barbați inarmați și trei civili, și au ranit alți peste 100 de palestinieni in timpul unui raid desfașurat miercuri intr-un oraș de foc din Cisiordania ocupata, au declarat martori și oficiali medicali. Armata israeliana a confirmat…

- Armata israeliana a anuntat marti ca l-a condamnat pe Bassam al-Saadi, un responsabil al gruparii armate palestiniene Jihad Islamic din Cisiordania ocupata, la 22 de luni de inchisoare, scrie AFP. „Bassam al-Saadi a fost condamnat in cadrul unui acord de recunoastere a vinovatiei (…) El a fost gasit…

- Israelul a efectuat lovituri aeriene in cursul noptii de duminica spre luni impotriva unui complex militar al miscarii islamiste Hamas la Gaza, ca raspuns la o racheta trasa de pe teritoriul palestinian, a anuntat armata luni dimineata, citata de AFP.