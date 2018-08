Israel a redeschis luni punctul de trecere de la Erez cu Fasia Gaza, care fusese inchis in urma cu o saptamana din cauza ciocnirilor de la frontiera, a indicat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Terminalul de la Erez este singurul punct de trecere pentru persoane intre enclava palestiniana, controlata de miscarea islamista Hamas, si Israel.



El a fost redeschis cu aceleasi restrictii in ce priveste securitatea care erau in vigoare inainte de inchiderea sa, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului Apararii.



Ministrul…