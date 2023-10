Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Hamas a justificat actuala ofensiva a organizatiei, anunța Rador Radio Romania.Ghazi Hamad, purtator de cuvant al organizatiei militante palestiniene Hamas, a declarat pentru BBC ca actuala ofensiva a gruparii reprezinta un raspuns la ceea ce a descris drept "ocupatia israeliana…

- Autoritațile din Israel au prezentat noi informații despre urmarile atacului Hamas anunțand ca 70 de israelieni au fost uciși și 985 au fost raniți.Numarul oficial al israelienilor care au fost uciși sambata in timpul atacului Hamas a crescut de la 40 la 70, au anunțat serviciile de urgența din Israel,…

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…

- Cel putin opt luptatori antiregim au fost ucisi in noaptea de duminica spre luni in urma unor atacuri aeriene ruse asupra unei zone rebele din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP."Avioane de lupta rusesti au efectuat lovituri aeriene la…

- Cel putin 17 soldati din Niger au fost ucisi si 20 raniti intr-un presupus atac jihadist in apropiere de granita cu Mali, a anuntat marti seara Ministerul Apararii de la Niamey, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Rusia a lansat un atac aerian la scara larga asupra regiunii Lviv din vestul Ucrainei si a regiunii Volin din nord-vestul tarii, provocand moartea a trei persoane si ranirea altor cateva zeci, au declarat oficiali ucraineni, relateaza Reuters.

- Cel putin patru militari sirieni au fost ucisi, luni dimineata, in urma unor raiduri aeriene atribuite Israelului, efectuate la periferia orasului Damasc, anunta autoritatile siriene.Cel putin sase raiduri aeriene au vizat pozitii militare situate la periferia Damascului, conform mediafax. "Agresiunea…

- Patru soldati sirieni au fost ucisi si alti patru au fost raniti luni dimineata, in urma unor loviturile efectuate de Israel la periferia capitalei Damasc, conform informatiilor transmise de presa de stat siriana, transmite AFP, citat de Agerpres."La 2:20 a.m. (23:20 GMT duminica), inamicul israelian…