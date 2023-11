Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a primit lista ostaticilor care urmeaza sa fie eliberati duminica, a declarat pentru The Times of Israel un oficial familiarizat cu aceasta chestiune, informeaza news.ro.Biroul primului ministru spune ca Israelul a notificat familiile ale caror persoane dragi se afla pe lista transmisa de…

- Mossad-ul si Fortele de Aparare Israeliene au primit o a doua lista de ostatici israelieni care urmeaza sa fie eliberati sambata, ca parte a acordului convenit cu Hamas, a transmis biroul prim-ministrului israelian, conform CNN, citat de news.ro.Oficialii de securitate examineaza lista de nume, se…

- Israelul publica o lista cu 300 de prizonieri și deținuți palestinieni care ar putea fi eliberați ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și de alte grupuri teroriste din Gaza.Publicația ofera membrilor publicului posibilitatea de a face apel impotriva eliberarii…

- Eliberarea palestinienilor in schimbul ostaticilor ținuți in Fașia Gaza se va desfașura in doua etape, potrivit deciziei cabinetului israelian privind acordul convenit cu Hamas. Decizia publicata miercuri include și o lista cu 300 de palestinieni eligibili pentru eliberare, relateaza The Times of Israel…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh. Ulterior, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca "s-au facut progrese" pentru eliberarea ostaticilor și ca "in curand vor urma…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat

- Potrivit informatiilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, in urma verificarilor efectuate de catre autoritatile romane, pe baza informatiilor transmise de catre autoritatile israeliene, inca doi cetateni cu dubla cetatenie,…

- Israelul nu ar permite intrarea de combustibil in Gaza chiar daca toti ostaticii ar fi eliberati, a declarat luni la CNN Mark Regev, consilier superior al premierului Benjamin Netanyahu, transmite CNN, citat de news.ro."In acest moment nu avem niciun interes ca mai mult combustibil sa ajunga la masina…