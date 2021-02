Stiri pe aceeasi tema

- Germania este necesar sa inaspreasca si sa prelungeasca masurile de izolare aflate in vigoare, pentru a reduce mai rapid numarul noilor infectii cu noul coronavirus, apreciaza ministrul german al Finantelor Olaf Scholz, relateaza Reuters, potrivit news.ro. ”Consider ca o prelungire si masuri…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a facut apel marti la Biserica Ortodoxa, care vrea sa sarbatoreasca Boboteaza in ciuda masurilor de izolare, "sa fie responsabila" si "sa participe la marele efort de limitare a consecintelor epidemiei" de coronavirus, relateaza AFP. Apelul survine…

- Guvernul ceh a prelungit joi pana pe 23 decembrie starea de urgenta in fata cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP. Republica Ceha a inregistrat miercuri 6.402 de noi cazuri de contaminare, cel mai ridicat numar dupa 19 noiembrie. Bilantul total este de 563.333…

- Guvernul bulgar, care pina acum a fost reținut sa impuna restrictii impotriva COVID-19, a decis miercuri inchiderea scolilor, a restaurantelor si a centrelor comerciale. Spitalele din Bulgaria sint suprasolicitate de explozia cazurilor de infectare, informeaza AFP si BTA. Masurile vor intra in vigoare…

- Guvernul bulgar, pana in prezent reticent la adoptarea restrictiilor asociate COVID-19, a decis miercuri inchiderea scolilor, a restaurantelor si a centrelor comerciale in conditiile in care spitalele sunt coplesite de explozia numarului cazurilor de infectare, informeaza AFP si BTA. Masurile, destinate…

- Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, anuntand o prima relaxare odata cu redeschiderea sambata a unor magazine inchise…

- Presedintele Pro Romania Vaslui, Daniel Olteanu, a atras atentia ca masurile luate de Guvernul PNL in contextul pandemiei COVID-19 sunt nepotrivite, afirmand ca singurul obiectiv al liberalilor este organizarea alegerilor si nu salvarea de vieti omenesti sau salvarea economiei.Intr-o postare…