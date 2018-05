Stiri pe aceeasi tema

- Fortele iraniene aflate in Siria au lansat aproximativ 20 de rachete spre pozitii militare israeliene din zona Platoului Golan, au anuntat autoritatile de la Tel Aviv, precizand ca unele proiectile au fost interceptate de apararea antiaeriana, informeaza site-ul cotidianului Haaretz,

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat ... The post SUA si aliatii au ATACAT Siria. Ordinul de bombardament dat de Donald Trump si puterile occidentale/ RACHETELE aliatilor au…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind "un atac la scara larga" si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel,…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- 12 baze militare siriene si iraniene au fost atacate, in aceasta dimineata, de armata israeliana, potrivit The Times of Israel. Atacul a fost, confoem descrierii facute de presa israeliana, unul „la scara larga”, survenit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare din Siria, inclusiv iraniene, in cadrul unei ofensive descrise ca fiind „un atac la scara larga“ si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…