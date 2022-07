Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de lupta israeliene au lovit Fașia Gaza in urma unor lansari de rachete, sambata, catre teritoriul statului evreu, la cateva ore dupa ce președintele american Joe Biden a zburat din Israel in Arabia Saudita, intr-o calatorie in Orientul Mijlociu menita sa aprofundeze integrarea Israelului in…

- Soldații israelieni au ucis un palestinian inarmat intr-o ciocnire din Cisiordania dintr-o serie de mai multe incidente violente petrecute in regiune. Miercuri (29 iunie), sute de persoane au marșaluit intr-o procesiune funerara pentru un militant palestinian ucis de forțele israeliene in orașul Jenin…

- Forțele israeliene au facut un raid aerian in satul Yabad, de langa Jenin, miercuri seara, pentru a demola casa unui atacator palestinian Dia Hamarsheh, care a impușcat cinci oameni intr-un oraș israelian pe 30 martie.Casa era dotata cu explozibili și a fost aruncata in aer la primele ore ale dimineții…

- Mai multe ciocniri violente au izbucnit dupa ce forțele israeliene au demolat sambata (7 mai) un etaj al casei unui atacator palestinian din satul Silat al-Harithiya, langa Jenin, in timpul unui raid in sat. Omar Jaradat, atacatorul a carui casa a fost demolata, fusese anterior reținut și acuzat de…

- Armata israeliana a efectuat joi devreme lovituri asupra Fasiei Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul miscarii islamiste Hamas, dupa un tir de racheta tras dinspre acest teritoriu spre Israel, au indicat martori si surse de securitate, informeaza AFP. Atacul israelian, al doilea in aceasta…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, intr-o conversatie la telefon cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, impotriva amenintarilor care, in opinia sa, ameninta statutul Moscheei Al-Aqsa din Ierusalim, noteaza AFP. De vineri, fortele de securitate israeliene au ranit peste 170 de persoane,…

- Israelul riposteaza la violentele din Ierusalim si a lansat o racheta spre Fasia Gaza. Au fost atacate pozitiile gruparii Hamas, unde se fabrica arme. Din ianuarie si pana acum, aceasta e prima lovitura asupra palestinienilor.

- Nu doar situația tensionata din Ucraina, la 55 de zile de la izbucnirea razboiului, se afla in atenția Europei. S-a aflat ca Israelul a lansat un atac aerian asupra Fașiei Gaza, in dimineața zilei de marți, 19 aprilie, ca raspuns la un tir de racheta venit din enclava palestiniana. Totul, in contextul…