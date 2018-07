Marina israeliana a interceptat duminica o nava in largul Fasiei Gaza, avand la bord militanti care denunta blocada terestra si maritima impusa de statul evreu acestei enclave palestiniene de peste un deceniu, potrivit armatei israeliene, relateaza AFP.



Nava a venit din Europa "pentru a incalca blocada navala legala impusa in Fasia Gaza", a anuntat armata intr-un comunicat, precizand ca ambarcatiunea va fi directionata spre portul Ashdod, in sudul Israelului. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Anda Badea)