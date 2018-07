Israelul a intensificat prezenţa trupelor pe Platoul Golan Israelul a desfasurat trupe suplimentare de-a lungul granitei cu Siria pe Platoul Golan, a anuntat armata israeliana in contextul in care reluarea luptelor in sudul Siriei a cauzat stramutarea a zeci de mii de oameni, relateaza dpa.



Trupele au fost desfasurate "in cadrul eforturilor armatei israeliene de a ramane pregatite in fata evolutiilor din Inaltimile Golan, in apropierea granitei cu Israelul'', a spus armata.



Armata israeliana a declarat ca isi va ''continua politica de non-interventie in conflictul sirian, reactionand ferm la cazurile in care suveranitatea

Sursa articol: agerpres.ro

