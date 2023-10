Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a desfașurat lovituri impotriva infrastructurii militare din Siria și Liban. Avioanele de lupta israeliene au lovit lansatoare de rachete in Siria și ținte Hezbollah din Liban, ca raspuns la lansarile anterioare de rachete pe teritoriul israelian, a anunțat armata israeliana luni dimineața.

- Armata israeliana si-a extins semnificativ operatiunile terestre in Fasia Gaza vineri seara, intensificand ofensiva asupra enclavei palestiniene si lansand un bombardament aerian intens care a pus la pamant sistemele de telecomunicatii.

- UPDATE Dupa ce FDI a declarat ca iși extinde operațiunile terestre in Fașie, palestinienii din Gaza au raportat ca forțele terestre ale IDF, inclusiv tancurile, opereaza in enclava. Exista rapoarte despre schimburi intense de focuri de arma intre soldați și barbați inarmați. Armata israeliana „isi va…

- Armata israeliana a declarat ca avioanele sale au lovit miercuri dimineața infrastructura armatei siriene și lansatoare de mortiere, in ceea ce a descris a fi un raspuns la lansarile de rachete dinspre Siria spre Israel, informeaza Rador Radio Romania.Fortele israeliene (IDF) au declarat ca au identificat…

- Un avion israelian a atacat luni dimineata doua celule Hezbollah din Liban care planuiau sa lanseze rachete antitanc si alte rachete spre Israel, a anuntat armata israeliana, in contextul in care luptele s-au intensificat la granita comuna a celor doua tari, transmite agenția Reuters.Hezbollah a…

- Rasturnare de situație: Israelul suspenda operațiunea militara terestra in Fașia Gaza!Armata israeliana se pregatește pentru urmatoarea faza a campaniei in Fașiei Gaza, dar este posibil ca planurile sa nu se conformeze „așteptarilor larg raspandite” cu privire la o „ofensiva terestra iminenta”, a declarat…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…