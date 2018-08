Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale miscarii islamiste palestiniene Hamas, care controleaza enclava armatei israeliene. Cel putin doi palestinieni au fost raniti, a indicat ministerul Sanatatii din Gaza.



Cu cateva ore mai inainte, 36 de rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, a indicat armata. Patru dintre acestea au fost interceptate in zbor de sistemul antiracheta Iron Dome (Cupola de Fier), doua au cazut in localitatea Sderot, iar celelalte proiectile au ajuns in spatii deschise, in afara localitatilor.



Caderea rachetelor la Sderot, in apropierea…