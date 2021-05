Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale.

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- O cladire din Fașia Gaza in care aveau sedii agenția internaționala de presa Associated Press și televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant, sambata, in urma unui raid al aviației israeliene. Inca nu se cunoaște bilanțul acestui atac, dar cu o ora inainte de raid, rezidenții din cladirea cu 11 etaje…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil de 13 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera. Atacul a venit la aproape o oara dupa ce armata a ordonat oamenilor sa evacueze cladirea ce gazduia birouri…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale, potrivit Mediafax. Turnul Al-Jalaa din orasul Gaza s-a prabusit…

- Armata israeliana a inchis incepind cu 11 mai posibilitatea de a intra in Fișia Gaza pentru jurnaliștii straini, a declarat Departamentul de trecere a frontierei din cadrul Ministerului israelian al Apararii. "Trecerea jurnaliștilor prin punctul de control Erez (singurul punct de control pentru pasageri…