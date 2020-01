Israelul a dezvoltat un sistem antiaerian cu rază laser Ministerul israelian al Apararii a anuntat dezvoltarea unui sistem antiaerian cu raza laser care poate doborî avioane si rachete, informeaza Mediafax, citand Ynetnews.com.

Sistemul urmeaza sa fie testat peste sase luni într-un poligon secret din nordul Israelului. Potrivit Ministerului israelian al Apararii, sistemul antiaerian laser poate intercepta obuze de mortiera, drone, precum si rachete cu raza medie si lunga de actiune, inclusiv de tipul celor detinute de grupuri islamiste din Siria, Liban si Fâsia Gaza. Daca testele vor avea succes, sistemul laser va fi instalat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

