Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii arabi de externe au respins luni decizia americana de a nu mai considera drept ilegale coloniile israeliene in Cisiordania ocupata, informeaza France Presse. Potrivit unui text publicat dupa o reuniune la sediul Ligii Arabe de la Cairo, ministrii si-au exprimat "condamnarea si…

- Un palestinian a fost ucis prin impuscare luni, in infruntari cu forte israreliene in Cisiordania ocupata, in marja comemorarii a 15 ani de la moartea liderului palestinan Yasser Arafat, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.Potrivit unor surse spitalicesti palestiniene, un barbat…

- Airbnb interzice organizarea petrecerilor in casele inchiriate prin intermediul platformei, asta dupa ce cinci persoane au fost impușcate la o petrecere ce a avut loc in California. Incidentul a avut loc joi seara cu ocazia sarbatoririi Halloween-ului intr-o casa inchiriata prin intermediul Airbnb,…

- Un sirian a fost arestat in Liban si deferit justitiei pentru apeluri telefonice catre Israel si contacte cu israelienii, a anuntat vineri armata libaneza intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Tari invecinate, Libanul si Israelul sunt tehnic in stare de razboi si Beirutul,…

- Compania israeliana de electricitate reduce ”curentul in anumite localitati din Cisiordania” ocupata, din cauza unor datorii in valoare de 440 de milioane de euro, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta societate israeliana publica furnizeaza electricitate companiei palestiniene din Ierusalimul…

- Guvernul a acceptat "sa transforme colonia salbatica Mevoot Yericho din Valea Iordanului intr-o colonie oficiala", a anuntat cabinetul lui Netanyahu. Colonizarea de catre Israel a Cisiordaniei ocupate si a Ierusalimului de Est anexat a continuat in toate guvernele israeliene din 1967.…

- Arabia Saudita considera o ”escaladare foarte periculoasa” promisiunea premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu de a anexa o portiune strategica a Cisiordaniei ocupate in cazul in care este reales in scrutinul legislativ de la 17 seprembrie, relateaza AFP potrivit news.ro.”Regatul…

- Statele din Liga Araba au condamnat planul premierului israelian Benjamin Netanyahu privind anexarea unor parți din Cisiordania, considerâmd ca acesta va submina procesul de pace, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters. Ahmed Aboul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, a declarat…