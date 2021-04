Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inchis luni zona de pescuit din dreptul Fasiei Gaza ca urmare a continuarii tirurilor de rachete lansate catre teritoriul israelian, transmite dpa potrivit Agerpres. Coordonatorul activitatilor guvernamentale ale Israelului in teritorii (COGAT) a anuntat luni dimineata ca masura va ramane…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- Militanti islamisti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, marti, mai multe rachete spre sudul Israelului, in contextul in care premierul in functie, Benjamin Netanyahu, efectua o deplasare electorala, in...

- Israelul și-a inchis toate plajele mediteraneene, la cateva zile dupa ce o deversare a adus tone de gudron pe mai mult de 160 de km de coasta in ceea ce oficialii numesc unul dintre cele mai grave dezastre ecologice ale țarii, anunța Al Jazeera, potrivit Mediafax.ro. Activiștii de mediu au…