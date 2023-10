Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare video cu bombardarea Universitații Islamice din Gaza, considerata a fi „un centru operațional, politic și militar al Hamas”.

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Israelul este decis sa extermine gruparea terorista Hamas. Drept urmare, noaptea trecuta nu a fost o clipa de liniste in Fasia Gaza, aflata sub asediul armatei israeliene. In mai putin de 48 de ore, armata israeliana a mobilizat peste 300.000 de rezervisti.

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas „va schimba Orientul Mijlociu”, a declarat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa si AFP, informeaza AGERPRES . „Cu ce se va confrunta Hamas va fi dur si teribil (…), vom schimba Orientul Mijlociu”, le-a…

- Este a treia zi de razboi in Israel, iar teroriștii din Hamas continua sa ia ostatici soldati si civili israelieni. Printre soldații israelieni rapiți se numara și femei cu pregatire militara. Cum erau acestea ironizate? Israelul inroleaza femeile in armata Israelul se numara printre puținele țari care…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara, intr-un comunicat de presa, ca ii va ucide pe ostaticii israelieni din Fașia Gaza ca reactie la raidurile masive pe care armate israeliana le efectueaza asupra enclavei palestiniene, informeaza Agerpres preluand AFP."De fiecare data cand…

- Nu este posibila "nicio negociere" in acest moment cu Israelul atat timp cat continua ostilitatile, a declarat luni, 9 octombrie, pentru AFP, un responsabil al miscarii palestiniene Hamas, cu sediul la Doha, potrivit Agerpres."Operatiunea militara continua, iar rezistenta, condusa de Brigazile Al-Qassam…

- Noi atacuri in Israel duminica dimineața, venite din zona de nord. Sute de oamenii au murit și alte mii sunt raniți in urma atacurilor de sambata intre gruparea extremista palestiniana Hamas și Israel.